Mercato Inter: sprint Marotta per il bomber del futuro, Juve beffata

29-10-2021 17:43

Salgono le quotazioni dell’Inter nella corsa a Karim Adeyemi, uno degli astri nascenti del calcio europeo. L’attaccante tedesco, di origini nigeriano-rumene, sta trascinando il Salisburgo nel campionato austriaco ed è diventato in breve tempo uno dei nomi più caldi del calciomercato.

Karim Adeyemi: l’Inter anticipa la Juventus, la mossa di Marotta

Sulle sue tracce ci sono diversi top club europei, tra cui Real, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City e Bayern. In Italia il giocatore interessa particolarmente all’Inter e alla Juventus: proprio i nerazzurri avrebbero fatto la prima mossa, anticipando i bianconeri che da tempo lo stanno seguendo.

Secondo l’emittente tedesca Sport1, l’agente del giovane attaccante, Thomas Solomon, avrebbe incontrato nella giornata di giovedì la dirigenza del Biscione, per parlare del suo assistito e valutare una primissima offerta della società meneghina. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori colloqui con altri top club europei come Bayern e Psg. Il ds del Salisburgo Freund ha però fatto subito sapere che il giocatore non si sposterà a gennaio: “Karim finirà la stagione con noi. Questo è chiaramente il piano nella sua testa e anche nella nostra”.

Calciomercato Inter, chi è Karim Adeyemi: caratteristiche, gol e costo del cartellino

Classe 2002, non particolarmente alto (177 centimetri) ma forte atleticamente, veloce e dotato di un ottimo dribbling, Adeyemi in questa stagione sta evidenziando anche un fiuto del gol notevole, con 14 reti realizzate nelle prime 19 partite tra campionato e coppe. In Champions League è già andato a segno in tre occasioni, mentre in Austria mantiene la media di un gol ogni 80′.

Una punta prolifica che ha sostituito nel migliore dei modi Haaland, grande ex del Salisburgo, senza farlo rimpiangere. Conta una presenza e una rete nella Nazionale maggiore, ottenuta durante la partita vinta per 6-0 lo scorso settembre contro l’Armenia: nell’Under 21 ha vinto l’Europeo di categoria solo pochi mesi fa. Il valore del suo cartellino si aggira attualmente intorno ai 40 milioni di euro, ma è destinato a salire se continuerà a segnare, soprattutto in Champions League.

