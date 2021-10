Golden Boy 2021, la lista dei candidati: ci sono due italiani

15-10-2021 14:32

Nella giornata di oggi è stata ufficialmente diramata la lista del Golden Boy Award 2021, il premio riservato al miglior giovane d’Europa. La lista contiene talenti da ogni dove, alcuni già affermati e conosciuti al grande pubblico (come per esempio Pedri, uno dei candidati più forti alla vittoria finale) altri ancora quasi sconosciuti ma con un radioso futuro davanti (vedi Gil, Timber, Pino). Nella lista anche due giocatori italiani: il figlio d’arte Daniel Maldini, che recentemente ha trovato il primo gol in Serie A, e Piccoli dell’Atalanta.

Nella scorsa edizione il premio è andata al fenomeno del Borussia Dortmund Erling Haaland.

Ecco la lista completa dei candidati:

Adeyemi – Salisburgo

Bellingham – Borussia Dortmund

Camavinga – Real Madrid

De Katelaere – Club Brugge

Gavi – Barcellona

Gil – Tottenham

Gravenberch – Ajax

Greenwood – Manchester United

Maldini – Milan

Musiala – Bayern Monaco

Nuno Mendes – PSG

Pedri – Barcellona

Piccoli – Atalanta

Pino – Villarreal

Reyna – Borussia Dortmund

Rodrygo – Real Madrid

Saka – Arsenal

Saliba – Olympique Marsiglia

Timber – Ajax

Wirtz – Bayer Leverkusen

