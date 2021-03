Inter, torna l'incubo Covid: D'Ambrosio positivo, squadra isolata

Torna l’incubo Coronavirus in casa Inter, in un momento decisivo nella corsa per lo scudetto. Danilo D’Ambrosio, come si temeva, è risultato positivo al Covid 19 dopo gli ultimi tamponi effettuati. L’esterno nerazzurro si era sentito male poco prima di Torino-Inter, e lo staff medico aveva fatto scattare tutte le procedure del protocollo.

Il test ha dato esito positivo, e ora il giocatore si trova in isolamento fiduciario, come il resto della squadra: tutti, giocatori e staff tecnico, dovranno sottoporsi ad un ulteriore giro di tamponi nelle prossime ore per accertare le loro condizioni di salute. La speranza di Antonio Conte è di non perdere altri elementi importanti in un momento così cruciale della stagione.

“FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, è la nota del club nerazzurro.

La squadra lunedì ha goduto di un giorno di riposo, concesso da Conte, e secondo il programma dovrebbe tornare al lavoro oggi, come da protocollo sanitario.

OMNISPORT | 16-03-2021 14:07