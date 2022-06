Inter: tra Bremer e Milenkovic, spunta il nome di Söyüncü

27-06-2022 08:26

Nuovo nome per potenziare la difesa dell’Inter. Si tratta di Çağlar Söyüncü centrale classe 1996 del Leicester City e della nazionale turca, con scadenza del suo contratto nel 2023. Aspetto che potrebbe essere un’agevolazione nell’apertura della trattativa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

L’alternativa nasce alle operazioni – ancora ampiamente in corso – legate a Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Il difensore del Torino resta la prima scelta: il problema è la richiesta del club granata, che ha fissato il prezzo a 40 milioni. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio puntano ad arrivare a 30, ma è tutt’altro che semplice. Per Milenkovic, invece, si tratta per 15 milioni alla Fiorentina e 2 milioni di euro più bonus a stagione d’ingaggio al giocatore.

