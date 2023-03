Inter, tra certezze e un dubbio: Gosens e Bastoni in gruppo

Meno due alla sfida di sabato tra gli uomini di Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico nerazzurro fa i conti con l’infermeria ma questa volta arrivano buone notizie.

30-03-2023 20:28

Sembra non aver lasciato grossi strascichi la sosta per le nazionali, anzi ad Appiano Gentile ha riportato anche qualche giocatore più pimpante rispetto a due settimane fa, vedi Romelu Lukaku. Non solo il belga, anche Lautaro Martinez ha dimostrato già nella seduta di oggi una buona condizione fisica.

E le liete novelle per Inzaghi non finiscono qui: sia Bastoni che Gosens sono pienamente recuperati e saranno disponibili per la sfida con la Fiorentina di sabato. Bene anche Dzeko che sembra avere già assorbito il dolore alla schiena, momentaneamente a parte Skriniar e Calhanoglu, entrambe acciaccati.

Il dubbio principale resta Dimarco: ha lavorato a parte e solo in seguito all’allenamento di domani verranno valutate le sue condizioni fisiche.