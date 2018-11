Inter, tripla beffa di Marotta alla Juventus

Il suo matrimonio con l'Inter non è ancora stato ufficializzato, ma Beppe Marotta è già in rotta di collisione con la Juventus sul fronte mercato. L'ex amministratore delegato dei bianconeri verrà annunciato con ogni probabilità dopo il rientro del presidente Steven Zhang da Nanchino, a fine novembre, ed è pronto a firmare un contratto da 3 milioni a stagione, bonus inclusi.

Poi sarà operativo a tutti gli effetti e potrà dar man forte a Piero Ausilio in vista della sessione invernale di mercato: secondo la Gazzetta dello Sport, la strategia nerazzurra sarà di puntare soprattutto sui giovani.

Uno dei primi obiettivi della nuova era Marotta è il centrocampista bresciano Sandro Tonali, neo Azzurro paragonato ad Andrea Pirlo su cui la Juventus ha messo gli occhi da tempo. L'Inter è pronta ad inserirsi bruscamente: Marotta conta di strappare il talento classe 2000 alla concorrenza, forte del rapporto privilegiato che ha con Massimo Cellino.

Gli altri due colpi di mercato che il Biscione proverà a soffiare ai campioni d'Italia sono Anthony Martial e Federico Chiesa: l'attaccante del Manchester United non ha ancora rinnovato con i Red Devils e a giugno si svincolerà a parametro zero; il gioiello della Fiorentina nella scorsa estate era stato molto vicino ai bianconeri, ed ora Marotta proverà lo sgarbo nei confronti del suo ex collaboratore Fabio Paratici.

L'ad dell'Inter Alessandro Antonello a margine del forum "Sport & Business" organizzato dal Sole 24 Ore ha parlato della questione Marotta: "Chiunque possa dare un contributo al nostro progetto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto, Marotta è un grande manager. In questa fase bisogna aspettare, finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte".

"La crescita del club fa parte del progetto strategico da quando Suning ha acquisito la società e la nomina di Steven Zhang come presidente suggella quello che Suning ha voluto dimostrare dall'inizio. Il gap con la Juve c'è, ma anche i risultati stanno arrivando e oggi ci stiamo giocando il passaggio alla fase a eliminazione diretta in Champions League. Gli investimenti che vogliamo fare, come per esempio lo stadio e il centro sportivo, sono importanti. Ci sono tutte le condizioni perché il progetto vada avanti per ridurre non solo il gap dalla Juve, ma anche da club come il Napoli che stanno andando molto bene, c'è tanto lavoro da fare".

