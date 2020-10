Inter, tutti contro di lui: sui social cresce la rabbia

Tutta colpa sua, non proprio ma quasi. In casa Inter la sconfitta nel derby contro il Milan continua a bruciare e forse brucia ancora di più dopo aver visto il pareggio della Juventus a Crotone. Le due squadre che dovevano spartirsi e battersi lo scettro della serie A per il momento non sembrano in grado di farlo.

La formazione nerazzurra si lecca le ferite ma soprattutto prova a capire cosa non sta funzionando. E per i tifosi oltre alle critiche a Conte nelle ultime ore sta crescendo un partito anti-Kolarov. L’ex difensore della Roma è stato tra i peggiori in campo contro il Milan finendo anche nel mirino della stampa visto che stamattina i suoi voti vanno dal 4 al 4,5.

Giudizio unanime

La prova di Kolarov è stata davvero incolore e probabilmente ha giocato un ruolo decisivo nel ko dell’Inter nel derby e i giornali non lo risparmiano: “Forse siamo troppo legati alla sua immagine di esterno a tutta – scrive la Gazzetta – ma Kolarov centrale non si può vedere”. Ci vanno giù duro anche gli altri due quotidiani sportivi: “In tre minuti fa due disastri e spinge l’Inter sullo 0-2” e ancora “Sul rigore perde il tempo quando Ibra si mette in surplace, mentre sul raddoppio non degno di uno sguardo lo svedese”.

La reazione dei tifosi

Critiche che sono arrivate dunque questa mattina dal mondo dei giornali ma che viaggiano già da ieri sui social. Già nel corso del match il giocatore è finito sotto accusa per la sua prestazione e il suo impiego in questo ruolo è uno dei motivi per cui viene criticato lo stesso Antonio Conte: “A Milano stanno capendo che non era da festeggiare l’arrivo di Kolarov. In fase difensiva, da almeno due anni, è una sciagura umana, una calamità”.

Difesa che preoccupa

I tifosi sembrano preoccupati soprattutto dai tanti gol presi dalla squadra che ha una difesa che appare meno solida: “Abbiamo concluso la scorsa stagione con la migliore difesa del campionato e siamo riusciti a distruggere tutto. Godin, manchi”. E le critiche al tecnico arrivano per le sue scelte in difesa: “Fosse per Conte potevamo anche vendere Skriniar” e ancora “Io spero di sognare, questo ci vuole distruggere con le sue fisse”.

