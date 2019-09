Inter 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

L’ambiziosa Inter 2019-20 è seconda nella particolare classifica degli ingaggi con 139 milioni di euro spesi all’anno. In Serie A solo la Juve ne ha di più costosi. Tra i nerazzurri sono i tre nuovi arrivati Lukaku, Godin e Sanchez ad avere gli stipendi nettamente più alti. Lukaku guadagna 7,5 milioni all’anno (oltre a un bonus di 1,5 milioni), Godin 5 milioni (più 1 milione di bonus) e Alexis Sanchez ne guadagna 5. Spese ingenti ma bilanciate dalle partenze di Icardi, Perisic e Nainggolan. Ingenti anche gli ingaggi di De Vrij, Brozovic, Skriniar e capitan Handanovic. Praticamente tutti i giocatori in rosa guadagnano più di un milione all’anno. Centomila euro e ultima posizione per la stellina Esposito, secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport.

Contratti giocatori Inter 2019-20: tutti gli ingaggi e le scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto LUKAKU 7,5+1,5 2024 GODIN 5+1 2022 SANCHEZ 5 2020 DE VRIJ 3,8 2023 BROZOVIC 3,5 2022 HANDANOVIC 3,2 2021 SKRINIAR 3+0,5 2023 ASAMOAH 3 2021 CANDREVA 3 2021 BORJA VALERO 2,5 2020 VECINO 2,5 2022 BARELLA 2,5 2024 BIRAGHI 2 2020 D’AMBROSIO 2 2021 SENSI 1,8 2020 RANOCCHIA 1,8 2021 POLITANO 1,6 2023 LAUTARO 1,5 2023 LAZZARO 1,5 2023 GAGLIARDINI 1,5 2023 PADELLI 0,5 2020 BASTONI 0,3 2023 BERNI 0,2 2020 AGOUME 0,2 2022 ESPOSITO 0,1 2022

Per alcuni giocatori oltre all’indicazione dell’ingaggio viene segnalato anche il bonus previsto dal loro contratto.

SPORTAL.IT | 10-09-2019 10:06