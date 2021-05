Inter-Udinese con 1000 spettatori: ma niente tifosi

L’ultima giornata di Serie A si disputerà a porte chiuse, come si è svolto l’intero campionato eccezion fatta per poche partite.

Non si ripeterà quindi quanto successo in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, per la quale è stata autorizzata l’apertura del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia per 4300 spettatori.

Un’eccezione sarà però rappresentata da Inter-Udinese, gara in programma domenica 23 maggio alle 15 a San Siro, al termine della quale ai giocatori di Antonio Conte verranno consegnate la Coppa dello scudetto e le relative medaglie.

Per l’occasione al “Meazza” saranno presenti 1000 spettatori.

Dopo la richiesta ufficiale fatta arrivare dalla Lega Serie A alle istituzioni, da parte del presidente Paolo Dal Pino, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ è arrivata la decisione ufficiale.

Stadio aperto per 1000 persone, ma non ai tifosi. I posti saranno infatti riservati a dipendenti dell’Inter, sponsor e famiglie dei calciatori.

Si tratta comunque del primo passo, si spera, verso l’auspicato ritorno alla normalità dal prossimo campionato: “Speriamo che dal prossimo campionato si possa tornare ad ottenere un pubblico negli stadi quasi alla normalità” ha anticipato Dal Pino durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

OMNISPORT | 20-05-2021 13:00