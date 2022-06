Inter, ufficiale il rinnovo di Inzaghi: parole al miele di Zhang

21-06-2022 18:47

L’Inter è scatenata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Diversi giocatori di rilievo possono lasciare Milano e approdare in nerazzurro, ma in questi giorni c’era una priorità che è stata oscurata dai nomi di Lukaku e Dybala: il rinnovo di Simone Inzaghi.

Inter, ufficiale il rinnovo di Inzaghi

Adesso è ufficiale: Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2024. Lo comunica l’Inter con un video sui propri profili social: stretta di mano tra il tecnico nerazzurro e il presidente Steven Zhang e firma sul contratto. Bellissimo il messaggio del numero uno del club: “Mister, lavorare con te è un dono per me“. Sorride il tecnico nerazzurro, poiché l’ingaggio annuo sale dai 4 milioni di euro netti previsti dal primo contratto ai 5 attuali, compresi alcuni bonus.

La notizia era già nell’aria da giorni e la conferma è arrivata nel pomeriggio con Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, che uscendo dalla sede dell’Inter ha confermato che praticamente mancavano solo le firme: “Tutto fatto per il rinnovo di Simone. Bastoni – il difensore è uno dei suoi assistiti, ndr – è in vacanza, ma resta. Rinnovo? Lo faremo quando ci chiamerà l’Inter”. Il difensore nerazzurro è un’altra storia, per ora conta Inzaghi.

Inter, piena fiducia a Inzaghi

Un chiaro segnale da parte dell’Inter, che vuole proseguire con un allenatore giovane che sta facendo bene in Serie A, prima con la Lazio e successivamente con i nerazzurri in questa stagione, vincendo Coppa Italia e Supercoppa. Non solo, il tecnico piacentino ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo tanti anni, battendo anche il Liverpool ad Anfield ma non è bastato.

A Inzaghi è mancato solo lo scudetto per realizzare un triplete italiano, ma alla fine ha avuto la meglio il Milan. La dirigenza è comunque soddisfatta dell’annata e adesso è pronta a puntare nuovamente su Inzaghi, dandogli piena fiducia e cercando di accontentarlo sul mercato.

