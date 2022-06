21-06-2022 13:34

L’Inter programma il suo futuro e ora tutte le attenzioni sembrano proiettate su Romelu Lukaku. La sensazione da più parti è quello che nonostante un po’ di difficoltà l’affare dovrebbe essere portato a termine nelle prossime settimane. Ieri ci sono stati nuovi passi di avvicinamento tra i due club con i nerazzurri che sembrano voler accontentare le richieste del Chelsea.

Inter: nuova offerta per Romelu Lukaku

Secondo gli esperti di mercato, l’Inter avrebbe deciso di alzare la sua offerta al Chelsea per il prestito oneroso del calciatore passando dagli iniziali 5 milioni a circa 7 con l’aggiunta di bonus. La distanza con il club londinese sembra essersi ridotta vista l’iniziale richiesta di 10 milioni più bonus. E nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.

Inter-Simone Inzaghi: l’incontro e il retroscena

Secondo Calciomercato.com, nella riunione di ieri in casa Inter con il tecnico Simone Inzaghi quest’ultimo avrebbe ribadito con decisione che la priorità numero uno del mercato è rappresentata da Lukaku, mentre il tecnico avrebbe messo in secondo piano l’eventuale arrivo di Dybala, considerato più come “una ciliegina” sulla torta che come un punto fondamentale della nuova Inter.

Inter, la scelta di Inzaghi spaventa i tifosi

Nonostante da più parti si sottolinei l’ottimismo per il buon esito della trattativa per Lukaku, i tifosi nerazzurri non vogliono lasciarsi scappare la possibilità di arrivare anche all’argentino ex Juve. “Anche ammesso sia vero – dice Amala – non mi sembra un’ottima idea far uscire questa cosa. Se poi viene Dybala non si sentirà molto apprezzato”. Anche Palila ha dei dubbi: “Quindi la società preferisce perdere un futuro capitale a 0 per prendere un giocatore in prestito un anno?. Sono 8 mesi che Marotta lavora sul calciatore e procuratore. E tutto finisce con un amen?”.

I tifosi nerazzurri spingono anche per l’arrivo di Dybala: “Il prossimo anno rischia di ritrovarsi ancora una volta senza nessuno. E non penso che Lautaro si fa un’altra stagione senza che gli venga preso un attaccante valido accanto. Preferire un prestito a un giocatore a zero è da scemi”, commenta Alex. Mentre Alessandro ha un’altra chiave di lettura: “Allora forse Lukaku non arriverebbe in prestito secco, non ha senso non prendere Dybale e poi prendere Lukaku a 10 milioni per un anno senza avere la sicurezza che può rimanere”.

