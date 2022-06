Inter, novità sul Lukaku-bis. Simone Inzaghi intanto può esultare

20-06-2022 22:02

L’Inter si sta muovendo molto in questi ultimi giorni, specialmente per modificare l’attacco in vista della prossima stagione, nonostante gli ottimi numeri offensivi nell’ultimo campionato. Il club nerazzurro vuole un fuoriclasse e un bomber e i nomi più caldi sono quelli di Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Inter, Marotta non si nasconde su Lukaku

Anche Marotta, in giornata, non si è nascosto più: “La pista Lukaku è assolutamente percorribile, non mi nascondo. Lukaku e anche Dybala sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma ripeto che dobbiamo valutare se c’è la congruità finanziaria. Piano B? Se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi”.

Inter, i nerazzurri alzano l’offerta per Lukaku

Intanto ci sono novità sulla trattativa legata a Lukaku. Nelle scorse ore, come riporta Sky Sport, i nerazzurri hanno presentato al Chelsea una controfferta rispetto ai 10 milioni di euro chiesti dai Blues per il prestito oneroso dell’attaccante belga. L’ultima proposta è di 7 milioni più bonus, una via di mezzo tra l’offerta iniziale e la successiva controproposta. Non cambieranno i termini dei bonus, legati sia a obiettivi di squadra che personali.

Resta comunque fiducia sul Lukaku-bis all’Inter. L’attaccante belga, che è stato protagonista assoluto dello scudetto vinto nell’annata 2020-21, non vede l’ora di tornare e nei prossimi giorni, salvo clamorose sorprese, l’affare col Chelsea dovrebbe concludersi senza problemi.

Inter, Inzaghi prolunga fino al 2024

Nel frattempo arriva un’altra notizia importante in casa Inter: il tecnico Simone Inzaghi e il club nerazzurro hanno rinegoziato l’accordo che li lega, allungando la scadenza al 2024 e ritoccando verso l’alto l’ingaggio dell’ex allenatore della Lazio. Domani dovrebbe esserci l’annuncio.

