Lukaku e Dybala, le parole di Antonello fanno sorridere l’Inter

16-06-2022

Sono giorni caldissimi in casa Inter dove tutti stanno spingendo per concludere velocemente due colpi che alzerebbero di molto la potenza di fuoco della rosa di Simone Inzaghi.

Mercato Inter, Antonello su Lukaku

Sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala sono dati vicinissimi al club nerazzurro il quale, in queste ore, si sta muovendo con oculatezza su un doppio binario per chiudere le due trattative nella maniera più sostenibile possibile, un aspetto questo che oggi è stato ribadito a gran voce dall’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello.

“C’è una grande volontà da parte di Lukaku di tornare all’Inter. Vanno verificati fattibilità economica e finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però di questo è meglio che se ne parli con il dottor Marotta. Entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti”.

Mercato Inter, Antonello sull’arrivo di Dybala

L’AD nerazzurro ha voluto rimarcare l’attenzione della società ai conti anche commentando il possibile arrivo del secondo grande colpo in attacco: Paulo Dybala.

“Lukaku più Dybala? In questo momento è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo rispettare i paletti Uefa del fair play finanziario, verso le nuove regole dalla stagione 2024/25. Tutto si può fare, tenendo conto della sostenibilità”.

Inter e la questione stadio, l’invito di Antonello

Antonello ha quindi detto la sua su un tema piuttosto delicato e sempre d’attualità come quello dello stadio, questione sulla quale l’AD nerazzurro si è augurato che la burocrazia possa accelerare i suoi tempi.

“Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato per permettere il dibattito pubblico. Nelle prossime settimane avremo incontri ufficiali. I consulenti intanto sono al lavoro per il dossier. Ci sono aspetti formali da seguire, ci auguriamo che questa fase possa concludersi non più tardi di fine novembre. Noi chiediamo di accelerare i tempi: al di là della location è importante l’esecuzione del progetto stadio”.

