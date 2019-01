Inter, un campione d'Europa può arrivare subito

Il mercato di gennaio dell’Inter rischia di passare alla storia all’insegna delle zero operazioni in entrata, ma pure in uscita, eccezion fatta per il nuovo prestito di Gabigol, che dopo essersi rilanciato al Santos è andato a tentare fortuna in un’altra blasonata formazione brasiliana, il Flamengo. Le sirene provenienti da Firenze per Roberto Gagliardini dovrebbero venire infatti respinte al mittente, permettendo a Spalletti di contare su un’alternativa in più nella seconda parte di stagione che vedrà i nerazzurri in corsa su tre fronti: difesa di un posto tra le prime quattro in campionato, Coppa Italia e Europa League, obiettivi cui lo stesso tecnico toscano ha dichiarato di puntare con decisione.

Attenzione però a possibili novità nell’ultima settimana alla voce nuovi acquisti. Il deludente rendimento di Sime Vrsaljko, infatti, condizionato da continui problemi alla caviglia, può spingere la società a intervenire subito alla voce esterni difensivi, dove Spalletti può contare sui soli D’Ambrosio, Asmoah e Dalbert, oltre al croato. Da qui la concorrenza alla Juventus per Matteo Darmian, per il quale però il Manchester United spara alto per prestito e riscatto, al punto da spingere gli uomini-mercato nerazzurri a virare in fretta su un’alternativa non meno qualificata rispetto al terzino scuola Milan ed ex Torino, che punta a tornare in Italia per rientrare nel giro della Nazionale.

Il nome nuovo per l’Inter è quello di Cedric Soares, portoghese classe ’91, in forza al Southampton, club con il quale andrebbe in scadenza nel 2020. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ i contatti sono già ben avviati e da tutte e tre le parti in causa, le due società e il giocatore, c’è la volontà di definire l’operazione: ‘O Jogo’ addirittura rilancia parlando di pre-accordo già trovato e di ufficializzazione in arrivo.

Soares è un nazionale portoghese e con i lusitani ha conquistato il titolo europeo nel 2016, giocando da titolare dagli ottavi di finale in avanti, per poi perdere quota di fronte all’ascesa di Joao Cancelo. Uno che all’Inter conoscono bene…

SPORTAL.IT | 24-01-2019 15:25