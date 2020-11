Inter, un grande ex boccia Handanovic: "Non è più lui"

Un grande ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, in un’intervista a Sky ha criticato l’attuale estremo difensore dei nerazzurri, Samir Handanovic, per le sue ultime prestazioni tra i pali: “L’Handanovic pre-lockdown era immenso, dopo marzo-aprile è più vulnerabile. Rimane sempre un grandissimo portiere, ma anche la media tiri/parate si è abbassata tantissimo. Lo vedo meno anche nelle uscite basse. Magari è un calo di forma, ma ora non è più l’Handanovic del pre-lockdown”.

Solo un mese fa, il portiere sloveno ha battuto il primato di rigori parati in Serie A, che apparteneva proprio a Pagliuca: “Handanovic mi ha battuto come record di rigori parati, anche lui ne para tantissimi. Io ne ho parati 24 su 91”.

Sull’attuale migliore portiere in Serie A, Pagliuca non ha dubbi: “Direi Donnarumma anche se Szczesny mi piace tanto. All’Arsenal qualche paperella l’ha fatta, ora alla Juve ha trovato continuità. Donnarumma è impressionante, è gigantesco e non ha un filo di grasso. Paragoni? Con nessuno, è diverso da Buffon”.

“Ha già quasi 200 partite in Serie A, possono capitare degli errori. L’ho visto quando la Nazionale è venuta qui al Bologna. Dal vivo è immenso, è mastodontico. Ha due mani che sono il triplo delle mie. È il classico portiere moderno. È veloce nonostante sia così alto”.

