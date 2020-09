Inter, un rinnovo scatena le polemiche tra i tifosi

L’Inter ha deciso di prolungare il contratto del portiere Samir Handanovic fino al 2022. A rivelare la notizia di questo rinnovo è stato il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che lo ha scritto sulla sua pagina Twitter.

Ma chi si aspettava che i tifosi nerazzurri facessero i salti di gioia per questa notizia sarà rimasto presto deluso. Il portiere sloveno ha un rapporto con la tifoseria tra molti alti e bassi, e nel corso degli ultimi mesi il rapporto sembra essersi maggiormente incrinato dopo la sconfitta in finale di Europa League, contro il Siviglia.

Le accuse a Samir

Nelle ultime settimane l’esperto portiere sloveno è stato nel centro del mirino di parte dei tifosi che accusano il giocatore di non riuscire a essere decisivo quando le partite salgono d’importanza e in molti hanno accusato lui di non essere stato all’altezza nella gara che avrebbe potuto riportare l’Inter sul tetto di una competizione internazionale.

Per questo motivo l’annuncio del suo rinnovo è stato accolto molto male dai tifosi che speravano in un cambio di rotta per la situazione portiere magari già al termine di questa stagione: “Hanno spostato il limite dell’età pensionabile” scrive Mark facendo riferimento al fatto che Handanovic ha già spento le 36 candeline.

Sono tanti i commenti negativi verso il portiere che negli ultimi anni è stato un punto di riferimento in casa Inter ma che a quanto pare non è riuscito a conquistare il cuore di tutti i tifosi: “Che abbiamo fatto di male per meritarci questo supplizio”, chiede Lucia. Mentre Peppe insiste sulla questione relativa all’età: “Continua la linea verde”.

SPORTEVAI | 08-09-2020 08:39