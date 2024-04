Milan, derby: "Inter come la Juve” e “stella di cartone”, il volantino dei tifosi rossoneri è già virale

I tifosi rossoneri si preparano a rovinare la festa ai rivali dell'Inter con un volantino che prende in giro il club nerazzurro in occasione del derby che potrebbe decidere il campionato

Volantino virale della Curva Sud del Milan in occasione del derby di ritorno che potrebbe assegnare il ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella all’Inter. Dal paragone con la Juventus, allo scudetto vinto nella stagione 2005/2006 e la “stella di cartone”, lo sfottò dei rossoneri ai cugini nerazzurri.

Un derby da scudetto

Giornata che potrebbe avere dello storico per l’Inter. Vincendo il derby stasera i nerazzurri conquisterebbero davanti ai rivali del Milan il ventesimo scudetto con cinque giornate di anticipo e la conseguente seconda stella sullo stemma. I rossoneri hanno però intenzione di rovinare la festa ai cugini, a partire dagli spalti di San Siro, dove sono comparsi dei volantini sfottò indirizzati ai nerazzurri sui seggiolini della Curva Sud.

Il volantino della curva del Milan

Il volantino raffigura lo stemma della Juventus con sopra il nome dell’Inter, il tutto con gli inconfondibili colori nerazzurri, da un lato e dall’altro recita “Festa della Stella di Cartone”, chiaro riferimento allo scudetto vinto nel 2005/2006 dopo lo scandalo Calciopoli, oltre al programma di giornata dell’Inter, ovviamente rivisitato a mo di sfottò dai tifosi rossoneri.

Le reazioni social

Non si sono fatte attendere le reazioni dei tifosi sui social, con i supporter rossoneri che esaltano l’inventiva della propria curva a suon di “il vero vincitore è chi ha inventato la coreografia” e “Sempre unici! La Curva Sud è la tifoseria migliore al Mondo!” e quelli nerazzurri che invece ricordano come lo sfottò della vicinanza alla Juventus fosse attribuito proprio al Milan: “È già finito il gemellaggio biancorossonero?” e “Ma i tifosi del Milan non amavano la Juventus?” si chiedono i tifosi nerazzurri, che poi rincarano la dose forti dello scudetto ormai a un passo “È l’unica cosa che gli rimane da fare. Non possono più fare altro” e “Si stanno umiliando da soli”.