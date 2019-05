Inter, Venerato rivela chi ha fatto fuori Icardi

Non ci sarebbe solo Antonio Conte dietro la bocciatura di Mauro Icardi da parte della “nuova” Inter. Secondo Ciro Veneratonon è stato il prossimo allenatore dei nerazzurri a chiedere la cessione dell’ex capitano, ma l’addio sarebbe stato pianificato da tempo dalla dirigenza dopo le tribolate vicende di questa stagione. “Non credo che sia stato soltanto Antonio Conte a bocciare Mauro Icardi – ha dichiarato il giornalista a Radio Sportiva – Penso invece che a chiedere l’allontanamento di Icardi sia stata tutta l’Inter a causa della gestione del giocatore che non è piaciuta a Beppe Marotta sin dai primi mesi del suo incarico”.

STAGIONE NO. Il problema, adesso, è trovare una collocazione sul mercato del centravanti argentino. Al termine della scorsa stagione la valutazione che l’Inter faceva di Icardi si aggirava attorno ai 100 milioni di euro, una cifra assai lontana da quella che i nerazzurri potrebbero chiedere adesso e non solo per la scadenza del contratto nel 2021. In questa stagione Icardi ha perso la fascia di capitano, ma ciò che è più grave è che è notevolmente calato il suo rendimento in campo: appena 11 le reti in campionato, 17 quelle stagionali di cui ben 7 su rigore (l’ultima rete su azione risale addirittura all’1-1 con il PSV in Champions League dell’11 dicembre).

PROBLEMA CESSIONE. “Il problema adesso – continua Venerato – è vendere Icardi: certamente l’Inter non può permettersi di regalarlo”. Il giornalista azzarda una valutazione che potrebbe essere ritenuta sufficiente dall’Inter: “Se arriverà un’offerta intorno ai 50-60 milioni è probabile che l’Inter dia via Icardi, altrimenti non escludo che possa rimanere. Non credo che la Juventus avanzi un’offerta, specie ora che s’è separata da Allegri. Al contrario, l’Inter proverà ad arrivare a Paulo Dybala, vero pallino di Marotta e Conte”.

SPORTEVAI | 30-05-2019 15:13