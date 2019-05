Prime frecciate a Conte dai tifosi dell'Inter

Spalletti è già il passato. L’ufficialità dell’esonero è arrivata oggi e si attende a breve il comunicato che annuncerà l’arrivo di Antonio Conte ma i tifosi nerazzurri sono già sul piede di guerra. Che sia proprio un emblema della Juventus a sedere sulla panchina è una scelta non condivisa da tutti. Se l’approdo all’Inter di Marotta era stato digerito, nonostante qualche scetticismo iniziale, permangono ancora perplessità su Conte. Sono tanti i tifosi dell’Inter che non riescono a dimenticare il suo passato bianconero e le parole dette all’epoca, specie in relazione a Calciopoli e agli scudetti di cartone.

L’ADDIO – La Curva Nord pertanto ha deciso di ringraziare tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook Spalletti, mandando però anche un chiaro messaggio ad Antonio Conte, che non viene mai citato esplicitamente, con riferimento ai valori incarnati dal tecnico toscano che dovranno essere condivisi dal suo successore.

IL COMUNICATO – Questo il testo: GRAZIE MISTER SPALLETTI

La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter.

I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità; con lui l’Inter è stata riportata nell’olimpo europeo ovvero nella dimensione dovuta per il blasone e le possibilità economiche di cui dispone la società. La Nord non è mai rimasta indifferente ai toni e alle dimostrazioni di affetto e rispetto manifestate nei confronti di Curva e tifosi. Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro. In bocca al lupo Mister e grazie !!!

SPORTEVAI | 30-05-2019 12:23