Inter-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter-Verona:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna.

Nonostante due pareggi consecutivi, l’Inter si è avvicinata allo Scudetto 2020/2021. Contro il Verona match fondamentale per ottenere altri tre punti utili all’obiettivo, contro una squadra decisa ad ottenere il miglior risultato possibile in quest’ultima parte di stagione.

Nell’Inter conferma per Lautaro Martinez e Lukaku, in mezzo c’è Eriksen con Brozovic e Barella, Sulle fasce dentro Perisic e Hakimi, solita retroguardia davanti ad Handanovic formata da Skrinir, De Vrij e Bastoni. Panchina per Sensi ed Alexis Sanchez.

Verona con Bessa e Barak alle spalle di Lasagna, in difesa titolare Magnani con Ceccherini e Di Marco. In porta Silvestri, a centrocampo Lazovic e Fararoni sulle fasce, interni dal 1′ Tameze e Ilic.

OMNISPORT | 25-04-2021 14:23