Inter, Vidal: "Voglio dimostrare chi sono qui"

Arturo Vidal sta pensando solo all’Inter e allontana le voci di mercato: “Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. È stato bello ritrovare i compagni: stiamo lavorando bene e forte, perché quest’anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Europa”.

“Sono felice di essere di nuovo qui dopo le vacanze. Abbiamo fatto una bella Copa America con il Cile, ovviamente – racconta il giocatore nerazzurro – ho sentito Lautaro dopo la vittoria dell’Argentina. Ha fatto qualcosa di davvero importante, un successo internazionale che varrà tanto per la sua carriera. Gli ho fatto i complimenti. Ho tanta voglia di tornare in campo. L’anno scorso ho perso gli ultimi mesi della stagione, quest’anno voglio essere al 100% e dimostrare a tutti chi è Vidal. In questa squadra è possibile farlo: ho un ottimo rapporto con i compagni, c’è fiducia reciproca, voglio tornare ad essere il Vidal che tutti conoscono”.

OMNISPORT | 28-07-2021 21:29