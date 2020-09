Inter, Zanetti: "Impossibile cessione Lautaro"

“Lautaro? Lui è contento di noi e noi di lui. Non ci sono possibilità di vederlo in un’altra squadra”: il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti a Caracol.com ribadisce che Lautaro Martinez resterà in nerazzurro nonostante il pressing del Barcellona.

L’ex capitano nerazzurro parla poi di mercato: “Analizzeremo bene i giocatori da portare all’Inter. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani. James Rodriguez è un grande giocatore, ma non abbiamo mai avuto l’idea acquistarlo. Ha molte qualità e sono sicuro che farà molto bene all’Everton”.

OMNISPORT | 03-09-2020 11:32