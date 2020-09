Inter, Zanetti: "Lautaro è il nostro futuro"

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti in un’intervista a Fox Sports ha blindato una volta di più il futuro di Lautaro Martinez. “Abbiamo fatto tanto per prenderlo e speravamo potesse avere la crescita che ha avuto. Lo vedo felice all’Inter”.

Il pressing del Barcellona non preoccupa i nerazzurri: “Molte squadre notano i giocatori che fanno bene, ma è altrettanto vero che ha ben presente che gioca già in un grande club. Per ora Lautaro non se ne va, è il presente e il futuro dell’Inter”.

OMNISPORT | 10-09-2020 08:03