Inter, Zanetti: "Maldini? Sempre ammirato"

03-07-2022 22:31

Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, a Inter TV si è lasciato andare a un ricordo: “Nel mio primo giorno fui presentato con Sebastian Rambert che ai tempi era più famoso di me. E poi Facchetti, mi ha insegnato tanto e mi manca tanto”.

Zanetti si è lasciato andare anche a grandi complimenti per Paolo Maldini, rivale in campo nei derby di Milano: “L’ho sempre ammirato, persona reale e molto rispettosa. Lui difendeva la maglia e la storia del club come facevo io, rimane questa grande amicizia”.