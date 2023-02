Inter, Zanetti: "Messi? Non possiamo competere con il PSG"

Le rivelazioni del vicepresidente nerazzurro

07-02-2023 11:04

Intervenuto a DAZN, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato di varie tematiche, tra cui una legata a Messi e alle voci che lo volevano vicino ai nerazzurri quando stava per lasciare il Barcellona circa due stagioni fa: “Io sono rimasto sorpreso quando ha detto addio al Barcellona, ma realisticamente non possiamo competere con il PSG o gli altri club di Premier. Per il rapporto che abbiamo ci siamo parlati quando c’era questa possibilità”, ha spiegato l’argentino