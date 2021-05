Inter, Zenga difende Mourinho da Di Canio

In diretta su Instagram, Walter Zenga si è detto pronto a farsi superare da Samir Handanovic per numero di presenze con l’Inter: “Il mio record lo batte sicuro. Oggi fanno più partite però rispetto a noi, fai 38 partite di campionato più 6 in Europa sicure. Poi Handanovic non si fa male: poi è bravo, non so perché lo criticano. L’Inter? Campione d’Italia passeggiando. Dopo l’eliminazione dalla Champions poteva esserci un contraccolpo: invece sono stati bravi a unirsi e a cambiare”.

Lukaku e Lautaro hanno fatto la differenza: “Sai, poi quando hai due attaccanti che fanno 34 gol e quando hai una difesa che prende pochissimi gol è tutto più facili. Quello che mi ha impressionato per personalità e presenza è stato Bastoni: io volevo portarlo a Crotone a gennaio quand’era ancora all’Atalanta, l’avevo chiesto ad Ausilio che però mi ha detto di no. Non ero stato io a chiederlo, è stato Ursino a dirmi che fosse bravissimo. Vi immaginate Juve-Inter a Torino con i nerazzurri che possono lasciare la Juve fuori dalla Champions? Per me Antonio ci pensa”.

Un grande ex dell’Inter è tornato in Italia: “Mourinho alla Roma? Ci sono personaggi che vengono visti in una certa maniera: la seconda partita di campionato del mio secondo anno a Catania abbiamo giocato contro l’Inter, era la sua prima a San Siro: lui mi ha fatto entrare da solo per farmi prendere l’applauso. Ognuno ha il suo modo di esprimere le cose, per me chi dice la verità può andare contro chiunque. Io lo vedo benissimo alla Roma, è l’ambiente che lo esalta: ho sentito l’audio di Di Canio, uno può esprimere il suo parere, ma c’è modo e modo. Ha firmato per tre anni, si presuppone ci sia un progetto: ci sta che al primo anno sistemi tutto e poi faccia le cose come vanno fatte. Il portiere dell’Inter? Silvestri potrebbe essere una buona idea, ha giocato in Inghilterra al Leeds: un po’ di esperienza ce l’ha”.

OMNISPORT | 08-05-2021 11:45