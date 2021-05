Inter, Zhang e Conte sorridono: ecco quanto vale lo scudetto

Lo scudetto dell’Inter ha fatto esplodere la festa dei tifosi nerazzurri dopo un’attesa lunga 11 anni. Migliaia di persone hanno sfidato il Covid per le vie di Milano, tra cui anche qualche giocatore come Romelu Lukaku, che non ha resistito al richiamo del popolo in festa. Una gioia innanzitutto per i fan interisti, per i giocatori che hanno conquistato il tricolore in campo ma anche per le tasche di Steven Zhang, il giovane presidente dell’Inter.

Ovviamente lo scudetto, oltre ad arricchire la bacheca nerazzurra, ha consentito all’Inter di incassare una notevole quantità di denaro, utile ad accontentare magari anche il tecnico Antonio Conte sul mercato. Il mister è stato chiaro, per restare vuole delle certezze in vista della prossima stagione, per bissare il successo in Italia e tornare competitivi in Europa.

Come riporta Sportmediaset, la vittoria del 19esimo scudetto porterà alle casse dell’Inter solo in diritti televisivi 33,4 milioni di euro. Il successo in campionato vale 23,4 milioni di euro. Una discreta cifra a cui bisogna aggiungere anche una maggiore fetta dei ricavi dalla prossima edizione della Champions League, la cui prima metà garantisce 10 milioni. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti Champions, il secondo in Serie A incasserà 7,5 mln, il terzo 5 milioni e il quarto 2,5.

Non male anche i guadagni delle altre squadre in campionato: la seconda porterà a casa 19,4 milioni di euro, la terza si consolerà con 16,8 milioni e la quarta un totale di 14,2 milioni. Doppia cifra anche per chi si qualificherà in Europa League: 12,5 milioni per la quinta e 10,9 milioni per la sesta. A seguire tutte le altre, dalla settima(9,3 milioni di euro) all’ultima(0,9 milioni di euro). Adesso toccherà a Zhang dare le risposte che cerca Antonio Conte, in modo da proseguire un progetto che si sta rivelando vincente.

OMNISPORT | 03-05-2021 13:40