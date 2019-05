Inter: Zhang sceglie Conte e la rivoluzione

L'Inter è concentrata sulla prossima sfida con il Chievo (in programma lunedì sera), determinante per la volata Champions League. La società punta a festeggiare, il prima possibile, la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Nel frattempo, continua a tener banco la questione allenatore.

Le ultime indiscrezioni, svelate dal Tuttosport, parlano di una decisione importante presa dalla dirigenza nerazzurra. Il presidente Steven Zhang avrebbe scelto di affidare la squadra, il prossimo anno, a Antonio Conte, “salutando” Luciano Spalletti (nonostante le parole di Beppe Marotta). Un'accelerata figlia della necessità di non rischiare un'asta con la Juventus per l'ex tecnico, tra le altre, di Juventus, Nazionale e Chelsea. L'Inter darebbe totale carta bianca a Conte (contratto triennale), così da permettergli di dare il via ad un progetto ambizioso che possa portare la società nerazzurra, nel minor tempo possibile, a vincere qualcosa di importante.

Tanti i nomi in gioco per rinforzare la rosa. Per l'attacco, il nome giusto sarebbe quello di Romelu Lukaku, non così sicuro di voler proseguire la sua avventura al Manchester United. L'eventuale approdo a Milano, sponda nerazzurra, del forte bomber belga porterebbe, quasi certamente, alla cessione di Mauro Icardi (la Juventus sarebbe una meta gradita all'argentino).

Il probabile nuovo tecnico nerazzurro Conte avrebbe già ampie garanzie a livello difensivo. Giocando a tre, potrebbe contare su Skriniar, de Vrij e Godin. Un terzetto di altissima qualità, con Ranocchia alternativa. A centrocampo, piacerebbe molto Ivan Rakitic, giocatore che porterebbe quantità e qualità al gioco nerazzurro. Per le fasce, attenzione ai nomi di Darmian, Zappacosta ed Emerson. Diversi i giocatori potrebbero fare le valigie. Tra questi da capire le posizioni di Gagliardini, Joao Mario e Vecino. Quasi certamente non verrà riscattato Keita.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 10:38