Inter, Zielinski e Inzaghi tirano un sospiro di sollievo ma la sfida con la Juventus è ancora a rischio

Nessuna lesione per il centrocampista, infortunatosi con la Polonia, ma solo un’elongazione ai flessori della coscia destra che potrebbe tenerlo fuori nel derby d’Italia

L’Inter e Simone Inzaghi tirano un sospiro di sollievo: l’infortunio occorso a Piotr Zielinski con la Polonia è meno grave di quanto si pensasse. Il polacco, vittima di un’elongazione muscolare alla coscia destra, rischia però di saltare il derby d’Italia contro la Juventus del 27 ottobre.

Inter, l’infortunio di Zielinski con la Polonia

Allarme parzialmente rientrato in casa Inter: l’infortunio rimediato da Piotr Zielinski con la Polonia non è grave come invece si era temuto in un primo momento in casa nerazzurra. Il centrocampista polacco aveva accusato un problema alla coscia destra durante il match di martedì sera tra la sua nazionale e la Croazia, lasciando il campo al 74’, dopo aver anche segnato il primo gol della partita (finita 3-3).

Inter, elongazione muscolare per Zielinski

Rientrato a Milano, Zielinski s’è sottoposto ad esami clinici specifici presso la Clinica Humanitas di Rozzano: la paura dello staff medico dell’Inter è che il centrocampista ex Napoli avesse rimediato una lesione muscolare. Gli esami, invece, hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra: nessun danno, dunque, alla fibra muscolare.

“Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”, si legge nella nota diffusa dall’Inter, ma infortuni di questo tipo possono risolversi nel giro di un paio di settimane.

Inter, Zielinski in dubbio per la partita con la Juventus

Zielinski, dunque, sarà di certo indisponibile nelle prossime due gare dell’Inter, domenica in casa della Roma e mercoledì 23 ottobre in Champions League sul campo dello Young Boys. Il polacco, però, rischia di saltare anche il big match contro la Juventus: il derby d’Italia è in programma domenica 27 ottobre.

La speranza dell’Inter è che, tenendo a riposo Zielinski nei prossimi giorni, il problema possa essere superato in tempi brevi e il polacco possa andare almeno in panchina nella gara contro i bianconeri. L’emergenza a centrocampo, d’altra parte, è sul punto di essere superata del tutto: Nicolò Barella ha infatti recuperato dal suo infortunio e sarà regolarmente in campo domenica contro la Roma.