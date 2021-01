Inter, Ziliani attacca Conte e Marotta: “Ci vorrebbe il silenzio”

Il caso Eriksen è destinato a far discutere ancora a lungo. Il giocatore arrivato a Milano solo un anno fa sembrava destinato a diventare un faro dell’Inter, l’uomo capace di accendere la scintilla e trascinare i nerazzurri verso il tanto desiderato così. Ma le cose non sono andate per il verso giusto. Forse a mettersi di traverso ci ha pensato anche la pandemia che ha tenuto tutto fermo per mesi con il danese che non ha potuto prendere subito il feeling giusto con la squadra ma soprattutto con la piazza.

Le voci di cessione

Fino a qualche settimana fa sembrava certo un addio del giocatore danese. Antonio Conte nonostante qualche dichiarazione di facciata non ha mai dato la sensazione di pensare a lui come un giocatore chiave di questa squadra, troppo tecnico e poco combattivo probabilmente per il calcio che ha in mente l’allenatore salentino. Il danese ex Tottenham quindi è finito gradualmente fuori dal progetto nerazzurro e si sono accumulate le voci su una sua possibile cessione. Ma in questo momento cedere non è semplice, soprattutto se non si vuole rischiare di perdere soldi e le offerte per Eriksen non hanno mai convinto la società.

La svolta

Le difficoltà di mercato hanno dunque consigliato Conte a provare a cercare al giocatore un ruolo nuovo all’interno della squadra e per questo motivo il tecnico ha deciso di provare il giocatore nel ruolo di regista basso davanti alla difesa, una posizione inedita che il danese però ha interpretato bene nelle prime uscite. E ora c’è chi come Ziliani attacca Marotta e Conte: “Eriksen mi è piaciuto tantissimo, si sta applicando molto”. Queste le parole di Stellini, vice di quell’Antonio Contro che l’ha tenuto a marcire un anno – scrive il giornalista su Twitter – manco il danese fosse un Frabotta o un Gabbia qualsiasi. Non è funzionale all’Inter, aveva detto Marotta. Il silenzio ci vorrebbe”.

La reazione dei social

L’attacco di Ziliani a Conte e Marotta scuote i social. Del resto la posizione dell’ex tecnico della Juventus, nonostante gli ottimi risultati conquistati, non è mai stata particolarmente salda nel cuore dei fan della Beneamata. Ma il giornalista finisce sotto l’attacco dei tifosi: “Il buon Paolo critica aspramente Antonio Conte, tutta questa rabbia perché? Semplice, non sopporta il fatto che la sua squadra vincerà grazie a Antonio Conte, lo juventino e a Marotta lo juventino. Ebbene sì per vincere servono i migliori caro il mio fenomeno della penna”.

Ma sui social si discute tantissimo della prestazione del danese tra chi spera che sia l’inizio di un nuovo capitolo e chi invece è convinto che si tratti solo di una piccola parentesi: “Sorprendente che si scopra solo ora il valore di Eriksen, u grande centrocampista che dà qualità al gioco nella quantità di palloni lavorati. Forse è arrivato all’Inter a gennaio, ma di quest’anno”. Mente c’è chi esprime dei dubbi: “Sono contento ma mi è parso troppo lento. Lo voglio rivedere in partite in cui facciamo fatica a sbloccare il risultato e in partite dove l’avversario pressa con maggiore convinzione”.

SPORTEVAI | 31-01-2021 09:09