Inter, Ziliani: "Continuano a inseguire una chimera", caos social

Ziliani lancia l’accusa. In casa Inter nonostante la rotonda vittoria sul Sassuolo si continua a parlare di Conte. Il tecnico continua a raccogliere le critiche da parte della stampa e di parte della tifoseria. Inutile dire che la colpa principale del salentino è quella di aver messo fuori dal progetto Christian Eriksen.

Il tweet di Ziliani

Sulla questione torna anche il giornalista Paolo Ziliani che mette in evidenza come la scelta di Conte ricalchi episodi del passato avvenuti con altri allenatori: “A Lippi Roby Baggio non serviva, Tardelli non gradiva il gioco di Zanetti, a Conte non piace Eriksen e adesso nemmeno Hakimi. Il tutto mentre l’Inter, inseguendo la chimera del mister juventino che ti fa vincere, ogni volta va a picco”.

Il nuovo caso

Con il “caso Eriksen” che sembra ormai chiuso e non nel migliore dei modi, ora sembra aprirsi una nuova situazione in casa nerazzurra. Uno degli acquisti di punta della scorsa estate, Hakimi, sembra infatti in una posizione delicata e sta vedendo scivolare la sua posizione da titolare. Una scelta di Conte che rischia di creare nuove polemiche.

La reazione dei social

Il mondo dei social sembra molto critico nei confronti del tecnico salentino come Fabrizio che scrive: “Il mondo del calcio è veramente una realtà a parte (marcia). In qualsiasi altro ambiente, un semianalfabeta che nemmeno parla italiano, che offendesse ripetutamente il proprietario dell’azienda che lautamente lo paga, verrebbe cacciato a calci in diretta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Licia che attacca il tecnico: “Prende più del doppio di ogni altro allenatore di A e non si assume mai una responsabilità., Mai sentito parlare del suo modulo perdente, del fatto che le grandi giochino a 4 in difesa, delle sue fisse, mai sentito scusarsi per il suo Vidal. Il Ferencvaros ha più punti di noi”. Mentre Mauro replica: “Il nostro non è complesso di inferiorità, semmai disprezzo per come tanti successi della Gobba siano arrivati con eventi scandalosi a ogni livello”.

SPORTEVAI | 01-12-2020 10:37