Internazionali di Roma, Binaghi: “Questa la punta più avanzata di una federazione leader”

Manca sempre meno all’evento tennistico italiano più famoso ed il presidente della Fit scalpita all’idea di tirare su il sipario su un’edizione che si preannuncia ricca di novità e che punta a raggiungere nuovi record.

28-04-2023 18:34

Meno di dieci giorni e sarà la volta degli Internazionali BNL di tennis a Roma. Si parte l’8 maggio e si chiuderà con la finale del 21 maggio per quello che sarà un torneo rivoluzionato, ampliato, ancor più curato in ogni minimo dettaglio.

Gli atleti come preannunciato da 56 diventano 96, ci sarà un ponte che permetterà ai tennisti di passare dalla loro zona relax direttamente ai campi e tante altre novità.

Freme il presidente della Fit Angelo Binaghi: “Gli Internazionali di Roma sono la punta più avanzata di una federazione leader, Sinner ha detto che non possiamo competere con il calcio ed è giusto non contraddire mai un proprio atleta ma stiamo mettendo legna, benzina, carburante e con la sua scintilla arriverà un incendio”.