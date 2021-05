Internazionali d'Italia, per il pubblico allo stadio attesa ufficialità

Arriva dal CTS la bellissima notizia che sarà presente del pubblico agli Internazionali Bnl d’Italia di Tennis, in programma dall’8 maggio al Foro Italico di Roma. Siamo ancora tutti in attesa dell’ufficialità della notizia, ma l’indiscrezione è stata confermata anche dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha anticipato ieri il parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico, e anche del ministro della salute in persona, Roberto Speranza.

2500 persone potranno sedersi sulle tribune del centrale da metà settimana, ma non si sa ancora se potrà esserci pubblico anche sugli altri campi da gioco. Ancora nessuna notizia sulla disposizione e sulla scelta dei posti, che sarà decisa da Federtennis di Binaghi, che può comunque rilassarsi, almeno in parte, alla luce anche della presenza del pubblico nel Masters 1000 rivale di Madrid.

Per raggiungere questo risultato è stato imprescindibile, come riporta la Gazzetta dello Sport, il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali (già con un ruolo di primo piano nell’apertura dell’Olimpico di Roma per gli Europei).

Gli Internazionali di tennis sfrutteranno pertanto una speciale deroga, peraltro prevista dallo stesso decreto legge Covid, per “eventi di particolare importanza”, come già ufficializzato nei giorni scorsi per la finale di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus in programma a Reggio Emilia.

In ogni caso non si tratta, ovviamente, di un tana libera tutti: per entrare nello stadio bisognerà avere ricevuto il vaccino, aver già avuto e superato il Covid o presentare l’esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti all’evento.

