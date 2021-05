Internazionali d’Italia, Sonego vola in semifinale

L’ultimo quarto di finale maschile in programma agli Internazionali d’Italia sorride ai colori italiani e, più nello specifico, a Lorenzo Sonego.

Il tennista torinese, infatti, batte in rimonta il numero 8 del mondo Andrey Rublev e trova così modo di accedere alle semifinali del pomeriggio dove affronterà Novak Djokovic.

L’allievo di Gipo Arbino, dopo aver perso il primo set per 6-3, confeziona un vero capolavoro nei due parziali successivi: nel secondo set si impone 6-4 sorprendendo il russo con un break in apertura, mentre nel terzo mette a segno un convincente 6-3 strappando mirabilmente in ben due occasioni la battuta al rivale.

Sonego raggiunge quindi, per la prima volta in carriera, il prestigioso traguardo delle semifinali in un Masters 1000 e lo fa sulla terra rossa di Roma, dove erano 14 anni (da Volandri nel 2007) che non si vedeva un tennista italiano tra i migliori quattro del torneo.

OMNISPORT | 15-05-2021 14:15