Internazionali, impresa Sonego: eliminato Thiem in rimonta

Lorenzo Sonego fa sognare gli appassionati italiani di tennis, prendendosi i quarti di finale degli Internazionali a Roma. Impresa tutt’altro che semplice per il torinese, sia per il peso specifico dell’avversario (l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del ranking mondiale).

Finisce 6-4, 6-7(5), 7-6(5), con Sonego che si prende il primo set, cede al rivale il secondo e riesce a ribaltare il destino del terzo quando sembrava segnato, aggiudicandoselo al tie-break. Una vera e propria maratona, conclusa dopo tre ore e 24 minuti di gioco. E che vale ora all’azzurro la sfida con Andrey Rublev.

Dopo un primo set deciso al settimo game (quando Sonego strappa il servizio all’avversario), la sfida sembra complicarsi in un secondo, combattutissimo set deciso solo al tie-brek a favore del formidabile austriaco. Ma Sonego vende cara la pelle fino alla fine.

E così nel set decisivo si porta sul 2-0, subendo però la poderosa rimonta di Thiem. L’austriaco si ritrova in vantaggio per 5-3, con la possibilità di servire nel game potenzialmente decisivo. Qui Sonego centra la sua vera e propria impresa, conclusa in un tie-break da urlo.

OMNISPORT | 13-05-2021 23:12