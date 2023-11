Intervista esclusiva a Elena Pero, la voce del tennis di Sky Sport: “Il miglioramento di Sinner è soprattutto fisico"

Cresce l’attesa per le ATP Finals che si terranno al Pala Alpitur di Torino dal 12 al 19 novembre, evento in cui scenderà in campo anche un Jannik Sinner in grande stato di forma. A riguardo, ma anche su Coppa Davis e non solo, abbiamo fatto alcune domande a Elena Pero, la principale voce del tennis su Sky Sport, per capire cosa rappresenta un evento di tale portata per l’Italia, vista anche la presenza dell’altoatesino.

Come è nata la tua passione per il tennis?

Risale all’adolescenza, quando ho iniziato a guardarlo in tv e poi a giocarci, non da una famiglia di tennisti, nessuno in casa giocava a tennis. Ho preso un po’ di lezioni, poi andavo a giocare con un’amica una o due volte a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici, ed è cominciata così, in maniera puramente dilettantistica, mai agonistica

Cosa significa per l’Italia questa edizione delle ATP Finals, con un tennista come Sinner quarta testa di serie? Potrebbe essere l’edizione della consacrazione per il nostro movimento?

Significa tantissimo sicuramente, perché comunque l’evento è di portata mondiale, il più prestigioso dopo i tornei dello slam, raccoglie solo l’élite, è il culmine della stagione. Il fatto che ci sia un’italiano in Italia lo rende ancora più importante. Il movimento è in crescita da parecchio a livello maschile, perché a livello femminile una continuità c’è sempre stata. Non si tratta di una consacrazione, è un ribadire che comunque l’Italia è un movimento importante da almeno quattro stagioni, da quando Cecchinato a sorpresa è arrivato in semifinale al Roland Garros, proseguendo con Berrettini in semifinale a New York l’anno successivo e in finale a Wimbledon nel 2021, quindi direi che non è la consacrazione, quella è già arrivata. Diciamo che è un ribadire

Sinner ha vissuto la sua miglior stagione e sembra in costante crescita. In cosa è migliorato maggiormente? E quale potrebbe essere il suo prossimo obiettivo realistico?