Intimidazioni al Foggia Calcio, arresti e daspo

Le pressioni della malavita organizzata attraverso gli ultras per condizionare la società calcistica

Una campagna estorsiva con intimidazioni volte a determinare una cessione forzata della società Calcio Foggia per un valore inferiore a quello di mercato, sarebbe stata messa in atto da un gruppo di ultras diretta espressione della criminalità organizzata locale. E’ quanto accertato da indagini condotte dalla procura distrettuale antimafia di Bari che hanno portato alla esecuzione oggi della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società sportiva, all’arresto di quattro persone ritenute responsabili di tentata estorsione nei confronti del presidente della società e all’emissione di 52 daspo. La lunga campagna di intimidazione e di azioni violente mirava a costringere il titolare della società sportiva a dimettersi e a cedere il controllo della società, in seguito al suo rifiuto di affidare a quei medesimi gruppi alcuni servizi, oltre che il controllo di assunzioni e rapporti professionali all’interno della società sportiva.