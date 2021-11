Intoppo per il Bayern: niente ritiro in hotel ad Augsburg per i giocatori non vaccinati

17-11-2021 23:29

La stretta della Baviera dopo la crescita dei contagi da Covid-19 riguarda anche il calcio. Il Land ha adottato la 2G-Regel, che permette solo ai vaccinati e ai guariti da meno di 6 mesi di entrare negli stadi, oltre che ovviamente nei posti al chiuso. Comprese le strutture alberghiere.

Quest’ultimo punto potrebbe causare alcuni problemi al Bayern Monaco, che venerdì alle 20.30 sarà di scena sul campo dell’Augsburg nell’anticipo della 12a giornata. La squadra ultimamente ha dovuto fare i conti con alcuni casi di Covid-19, tra i quali due giocatori: Niklas Sule e Josip Stanisic.

Il resto della rosa è a disposizione e potrà andare in trasferta nella vicina città bavarese (un’ora circa di macchina). Solo che alcuni membri della squadra, non vaccinati contro il Covid-19, non potranno andare in ritiro nella struttura alberghiera che ospiterà la squadra.

Il motivo, come detto, è la sopracitata 2G-Regel. L’hotel ha confermato alla ‘Bild’ che non potrà fare un’eccezione e che quindi non potrà ospitare Kimmich e gli altri giocatori non vaccinati. Problema sormontabile, come detto, data la vicinanza della trasferta.

Tra i giocatori non ancora vaccinati risulterebbero anche Choupo-Moting, Musiala e Gnabry, messi in quarantena dopo la positività di Sule: secondo le regole della Baviera, questo trattamento sarebbe riservato solo ai non vaccinati. Kimmich ha invece dichiarato la sua decisione pubblicamente.

