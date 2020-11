Inzaghi: "Penso che Immobile, Leiva e Strakosha ci saranno"

Vigilia tormentata per la Lazio che domani sfiderà la Juventus nel ‘lunch match’ della settima giornata di Serie A: colpa del caso creatosi attorno alle presunte positività di Immobile, Leiva e Strakosha, certificate dal Campus Biomedico di Roma che ha smentito l’esito negativo del laboratorio avellinese di fiducia del club.

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha però mostrato ottimismo sulla possibilità che i suoi tre giocatori possano essere regolarmente a disposizione per il big match. “Penso che Immobile, Lucas Leiva Strakosha saranno a disposizione, ma c’è incertezza. Il nostro presidente è ligio a farci seguire il protocollo e noi lo stiamo rispettando. Le voci che arrivano da fuori sono infondate, ma a noi hanno portato più compattezza all’interno dello spogliatoio. Noi, come sempre, faremo parlare il campo in attesa di novità dalla società”.

Ancora qualche dubbio sulla presenza di Luis Alberto, alle prese con alcune noie fisiche. “Oggi valuterò le condizioni della squadra e proverò ad inserire delle forze fresche. Luis Alberto si è allenato individualmente a casa, oggi capirò come sta. Lo stesso dicasi per Djavan Anderson e Lazzari. Ad oggi sono tutti a disposizione: ho pronta l’opzione A, ma anche la B, C e D”.

La Juventus continua a far paura nonostante i tanti cambiamenti dell’ultimo periodo e l’inizio di un nuovo ciclo con Pirlo in panchina. “Credo che sia ancora la squadra più forte d’Italia, Pirlo ha delle ottime idee e uno staff competente con gente come Tudor e Baronio. Sarà una gara difficile”.

Inzaghi ha difeso a spada tratta l’operato del club biancoceleste, criticato pesantemente in più di una circostanza. “Immobile, Leiva e Strakosha li ho visti e sentiti. Sono sereni, devo capire le loro condizioni in campo. Gli attacchi sono totalmente gratuiti, mi dispiace che di mezzo ci sia sempre la Lazio. Utilizzeremo questa situazione come stimolo per compattarci”.

Radu inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato: in precedenza aveva fatto scalpore la sua esclusione. “Radu sta bene ed è a disposizione, è stato appena aggiunto in lista. Lulic sta lavorando con concentrazione, quando si riprenderà tornerà al suo posto come giusto che sia. Parliamo di due pilastri della squadra”.

