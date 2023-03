Inzaghi: "Servirà la migliore Inter. Lukaku sarà importante"

Il tecnico nerazzurro ha parlato del belga e della gara con la Fiorentina dove mancheranno Calhanoglu, Skriniar e Dimarco.

31-03-2023 17:27

Sta per iniziare un lungo e importante mese per l’Inter. Nove partite in 30 giorni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La prima sarà sabato con la Fiorentina a San Siro. Simone Inzaghi ne ha parlato così a Inter TV: “Arriviamo alla sfida con la Fiorentina con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene. Stanno facendo grandi cose, soprattutto negli ultimi tempi e per questo servirà la migliore Inter”.

Si ripartirà senza Calhanoglu, Skriniar e Dimarco. Ma intanto sono tornati in gruppo Bastoni e Gosens. Per Inzaghi potrebbe risultare decisivo Lukaku, autore di quattro gol con il suo Belgio. “Sarà molto importante, siamo contenti e nelle ultime partite per quello che abbiamo creato si è finalizzato poco. Però sono fiducioso. Dzeko è rientrato, Correa sta tornando e Lautaro è tornato ieri”.