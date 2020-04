Ipotesi scambio United-Juve, i tifosi: “Ma è un pesce d’aprile?"

Arriva dal Daily Star la notizia che accende le pagine social dedicate ai tifosi della Juventus. Secondo il quotidiano britannico, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire uno scambio clamoroso alla Juventus: Paul Pogba, che la società bianconera da tempo sogna di riportare a Torino, in cambio di Matthijs De Ligt.

Lo scambio

Il quotidiano non riporta altri dettagli – se sul piatto c’è anche un conguaglio economico o meno – ma punta tutto sul fatto che entrambi i giocatori sono seguiti dallo stesso agente, il vulcanico Mino Raiola: se c’è uno in grado di portare a termine un’operazione del genere, d’altra parte, quello è lui.

La Juventus potrebbe cedere De Ligt, dopo che i 75 milioni spesi nella scorsa estate sono stati seguiti da una serie di prestazioni altalenanti da parte del centrale olandese; lo United, dal canto suo, pare aver già fatto la bocca all’addio di Pogba, che ha dichiarato apertamente di voler lasciare Manchester.

“È uno scherzo?”

L’idea di uno scambio tra il francese e l’ex Ajax, però, non convince del tutto i tifosi juventini. Molti di loro si mostrano increduli rispetto alla notizia proveniente dall’Inghilterra. “Sì, dai. È un pesce d’aprile”, scrive Andrea avanzando un’ipotesi tra le più comuni nei commenti su una pagina Facebook dedicata alla Juve.

“Ma smettetela di dare notizie folli solo un pazzo potrebbe dare questo scambio”, aggiunge Piergianni. Ma tanti sono gli juventini per cui, vero o no, questo scambio non s’ha da fare.

“Fra 2 anni massimo De Ligt-Demiral sarà la coppia di centrali più forte del mondo, questo è sicuro”, scrive Vincenzo.

“Ok, Paratici non sarà un fenomeno, ma qui si esagera…”, il commento di Manu. Infine Marco ricorda come Pogba sia vicino alla scadenza di contratto (2021): “No e no e poi no. Lo United deve stare attento sennò Pogba glielo prendiamo a zero euro. C’è già cascato un’altra volta”.

