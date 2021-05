Ira tifosi Milan: Basta, se ne devono andare

Bisognerebbe pensare alla decisiva sfida con l’Atalanta, a quei tre punti che spalancherebbero le porte del Paradiso Champions e a come chiudere gloriosamente una stagione da sogno senza farla diventare incubo e rimpianto ma per i tifosi del Milan c’è anche altro cui pensare. E’ la querelle Donnarumma a tenere ancora banco. Poco più di un mese alla scadenza del contratto del portiere e le parti sono sempre allo stesso posto, impantanate in una trattativa a un punto morto.

Raiola vuole 20 milioni di commissione

Il club rossonero ha prospettato al giocatore un ricco contratto da 8 milioni di euro netti all’anno e l’entourage di Donnarumma continua a chiederne almeno 10. Ma c’è un altro ostacolo da superare: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Raiola avrebbe chiesto una maxi commissione: si parla addirittura di 20 milioni.

I tifosi del Milan scaricano Donnarumma e Raiola

Appresa la notizia è tutto un tam-tam sul web ma con un comune denominatore: basta con Raiola e via anche Donnarumma: “20 mln di calci nel Culo gli darei. Io non prenderei MAI PIU un suo mezzo Giocatore” o anche: “Donnarumma è complice silenzioso se non parla e prende posizione che si accomodi alla porta lui e raiola questo è il grazie per chi ha creduto in lui tifosi e società” oppure: “Se non lo FERMATE il Calcio andrà allo Sfascio per colpa di questi impostori. Basta Procuratori Basta Stipendi Stellari È una Vergogna ed una mancanza di rispetto per le persone che Soffrono. Levate dal calcio quel Ciccione”.

C’è chi scrive: “Raiola dovrebbe essere radiato, chiedere 20 milioni di commissione è una vergogna. UEFA e FIGC sono solo di facciata, ognuno può fare come vuole, stipendi non pagati, plusvalenze fittizie, azionisti di cartone, procuratori senza scrupoli. E noi tifosi a farci prendere per il sedere”. Un altro se la prende ancor di più col portiere: “Quindi si continua a difendere i veri responsabili di sto teatro grottesco? Il giocatore se vuole firma domani, mica deve avere l’ok del procuratore. Se vuole firma e zittisce Raiola, a commissione zero. Basta difendersi dietro lo scudo del procuratore brutto e cattivo”.

Per Capuano vanno cambiate le regole

Infine il pensiero di Giovanni Capuano: “I 20 milioni di commissioni per Raiola per la firma di Donnarumma dimostrano che le regole vanno cambiate. Ad esempio non mettendo i club sotto ricatto perché fino ai 18 anni non possono fare un contratto vero a talenti che fanno esplodere (mentre l’agente non rischia nulla)”.

