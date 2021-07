Irma Testa: "Biles? Non vorrei essere nei suoi panni"

La pugile azzurra Irma Testa in un’intervista a LaPresse ha commentato i problemi di Simone Biles: “Non vorrei essere nei panni di Simone Biles. Un’atleta è facile che passi dei momenti del genere: specie per una campionessa del suo calibro, avere tutti gli occhi del mondo addosso non è facile”.

“Provo invidia per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà. Sicuramente tornerà più forte di prima. Se ho mai avuto problemi simili? Quando ci sono dei momenti duri e di sconforto penso al mio obiettivo e quello che so che posso fare”.

OMNISPORT | 29-07-2021 12:57