Ironia Biasin su esultanze Cr7: polemica sul web

Un’esultanza mimando il gesto del Var, un’altra mostrando gli addominali, tre con la scivolata in ginocchio, tre rimanendo fermo sul posto (“sto qui”), una col pugno al cielo e 23 col celebre “Siuuuuu“. Un quotidiano sportivo si è divertito a ricostruire i tanti modi di dire gol di Cristiano Ronaldo, dopo la doppietta su rigore contro la Fiorentina. Un omaggio che non è piaciuto a tutti e che va ad inserirsi nel lunghissimo codazzo di polemiche post-partita.

LA POLEMICA – Non da ora molti si lamentano che ogni raffreddore, ogni passeggiata e ogni parola del portoghese siano sempre sviscerati in maniera eccessiva dai media ed ecco partire la polemica anche stavolta.

L’ESULTANZA – Fabrizio Biasin ha commentato a modo suo su twitter il grafico, facendo notare un’assenza grave: la famosa esultanza dopo la tripletta all’Atletico Madrid quando si rese protagonista di un gesto volgare nell’esultanza.

IL TWEET – La firma di Libero posta le due foto a confronto, il grafico e l’esultanza “hot” e twitta: “Mi sembrava giusto ricordare anche la celebre “toccamaroni” di Champions post tripletta. Così, per completezza”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Stampa ridicola. Perché non fanno 3 pagine di moviola su quel rigore scandaloso” o anche: “Si intende la famosa esultanza educativa verso i tifosi avversari che non fu sanzionata, mentre quella verso i propri tifosi fatta da un altro lo fu?”.

IL FASTIDIO – Un tifoso bianconero si accoda: “Ronaldo è un grande, un mito, una leggenda. Sono juventino e sono felice stia da noi. Ma questo continuo parlare di lui, questo continuo spo…, mi creda, da fastidio per primi a noi tifosi bianconeri”.

LO SCANDALO – C’è chi scrive: “Mi sembra giusto sottolineare che non fu un esultanza post gol, ma entusiasmo, gaudio, giubilo, tripudio post eliminazione dell’Atletico “huevos” Madrid…..così, per la precisione”, infine una nota polemica: “Dai continuiamo ad alimentare polemiche, poi quando ci scappa il morto pero non scandalizzatevi per favore”.

