Bufera su Varriale: Vai a rivedere rigore Mertens

C’è stata la vittoria sonante della Lazio, la doppietta di Lukaku che ha trascinato l’Inter, il mezzo passo falso del Milan ma il giorno dopo la domenica sportiva a tenere banco sono sempre le polemiche legate a Juventus-Fiorentina. Tra l’arbitraggio discusso di Pasqua, la sfuriata di Commisso, l’intervento di Nedved e tutti i commenti degli opinionisti è ancora bufera.

L’INTERVENTO – Come accade ogni lunedì anche Enrico Varriale ha detto la sua sulla gara dell’Allianz ma le sue parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

IL TWEET – Il vicedirettore di Raisport scrive: “L’arbitro Pasqua protagonista allo Stadium. Il 1mo rigore concesso alla Juve si può dare ma forse andava verificata anche la posizione di Rabiot che pare in fuorigioco. Il secondo per me non esiste”, oppure: “Così mi fai godere più di Ronaldo però, Enrì”.

LE REAZIONI – Furibondi i tifosi della Juve sui social: “Il placcaggio di Ronaldo invece non fa parte della partita? Ora tutti sono liberi di fare ciò che vogliono nella vita. Lei ha scelto di far ridere” o anche: “Dopo il rigore concesso a Mertens a Firenze tutti gli atri sono leciti, non crede”.

RIGORI – C’è chi scrive: “Che per lei non esiste non significa nulla. Fischiato, rivisto pure al VAR, come chiedete sempre “mavatteloavvedereaaah”. Gomitata, in area = RIGORE”.

ULTRAS – E’ un fiume in piena il web: “Poi c’è il goal di De Ligt in cui l’arbitro non è protagonista e che avrebbe dato lo stesso alla Juve la vittoria” oppure: “Un ultras del Napoli sarebbe più obiettivo, si vergogni per la posizione che occupa” e infine: “Che stupidi siamo stati! Dovevamo pagare per avere Pasqua anche la settimana scorsa contro il Napoli”.

SPORTEVAI | 03-02-2020 11:13