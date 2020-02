Pistocchi: Attenti ad attaccarlo, avete visto com'è finita con me

La bufera su Juventus-Fiorentina è lungi dal placarsi. Tutti contro tutti, sotto accusa arbitri, dirigenti, opinionisti e moviolisti. Ha fatto molto scalpore anche la presa di posizione di Sandro Piccinini che su twitter ha invitato la Juve a mandare chiunque in sala stampa ma non Nedved per i suoi precedenti e per “le sue sceneggiate irrispettose e intimidatorie contro gli arbitri”.

L’AVVISO – Non è sfuggito ovviamente questo commento a Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset, da tempo però lontano dagli schermi, fa capire esplicitamente di essere stato vittima di un complotto proprio per colpa di Nedved e della Juve.

IL TWEET – Pistocchi scrive: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io….e sai bene come è andata a finire”.

LA RISPOSTA – Arriva anche la risposta di Piccinini: ” Beh essendo disoccupato rischio meno di te… A parte gli scherzi, come sai non mi piace entrare nelle polemiche post partita e faccio un tweet a settimana. Ma Nedved (proprio lui) che dice che le polemiche arbitrali fanno male al calcio è un po’ troppo… Abbraccio”.

LE REAZIONI – Il popolo del web si divide tra pro e contro: “Bravo Maurizio di pubblicamente com’è andata… perché così sono chiacchiere da bar… dillo pubblicamente e poi vai a denunciare in procura!!! Noi siamo dalla tua parte!” o anche: ” Ma tutti gli juventini che parlano.. parlano .. ma un po’ di vergogna?? Almeno una volta abbiate la buona educazione di non offendere…”.

LA RABBIA – Arrabbiati gli juventini: “Non credo proprio che gli Agnelli comandino in Mediaset. Evidetemente le capacità professionali dei nuovi arrivati erano migliori” o anche: ” Quindi per voi le parole di Commisso sono giuste, perché sembra che quello che fa delle dichiarizioni inopportune sia Nedved, ma Commisso parla disgusto quando la Fiorentina nel secondo tempo non ha tirato mezza volta in porta però é MAFIA JUVE AHAHAHAHAH”.

