La sciabolata di Piccinini a Nedved scatena un vespaio

Sono le polemiche legate al durante e il dopo Fiorentina-Juventus a tener banco ovunque e soprattutto sui social. L’arbitraggio di Pasqua è stato sviscerato da ogni angolazione ma a far discutere sono anche le parole del presidente della Fiorentina Commisso e del vicepresidente della Juventus Nedved.

L’ACCUSA – Nel mirino finisce anche il biondo dirigente bianconero che viene messo sotto accusa da Sandro Piccinini. Lo storico telecronista Mediaset su twitter attacca pesantemente Nedved e scatena un putiferio sul web.

IL TWEET – Piccinini scrive: “Al di là del merito dei casi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri“.

LE MULTE – E poi aggiunge: “Proprio perché è il vicepresidente di una società come la Juve dovrebbe evitare di inseguire gli arbitri negli spogliatoi per insultarli, come dimostrano le multe che ha preso. Tutti possono stigmatizzare le parole di Commisso, tutti meno lui”.

LE REAZIONI – Arrivano migliaia di commenti e le reazioni degli juventini sono rabbiose: “Questa è una grave mancanza di rispetto verso il Vicepresidente della più importante societa di calcio italiana. Si vergogni!” o anche: “Nedved è il Vicepresidente della Società, mica l’ultimo arrivato. Le considerazioni sui suoi comportamenti da calciatore, oltre che essere fuori luogo, lasciano il tempo che trovano”.

LA MORALE – I fan bianconeri non ci stanno: “La morale? Nedved non ha fatto nessuna morale ha detto che la Juventus è stufa dei continui attacchi che mettono in discussione le loro vittorie sul campo. È legittimo credo. Mi sembrano più gravi le parole di Commisso o no?” oppure: “Nedved ricordo a tutti che è stato multato per comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro della finale di super coppa…. e un mese dopo fa la morale”.

IL RUOLO – Non si placa l’ondata di sdegno sui social: “Pensa che c’è chi è stato condannato per aver falsificato passaporti e ricopre non solo un ruolo in federazione, ma un doppio ruolo anche nell’ Inter. Parlando e chiedendo sanzioni agli arbitri. La Juve è andata in B per MOOOOOOOLTO MENO.

A FAVORE – Tra i tantissimi commenti non mancano coloro che si schierano dalla parte del giornalista: “Nedved….il più gran simulatore della storia. Disonesto antisportivo e vicepresidente di una società che rappresenta questi valori” e infine: “Quando la Juve ha un episodio contro è il primo ad andare negli spogliatoi dei arbitri a protestare e insultare.. Troppo comodo dire così quando i episodi sono al tuo favore.. Ridicolo”.

SPORTEVAI | 03-02-2020 08:32