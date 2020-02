Polemica Juve-Fiorentina, Nedved replica a Commisso

Non si è fatta attendere la risposta della Juventus alle accuse del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che al termine della partita vinta dai bianconeri per 3-0 si è scagliato contro l'arbitro Pasqua per alcune decisioni. Il vicepresidente del club campione d'Italia Pavel Nedved a Sky ha replicato così: "No, non devo rispondere al presidente. C'è rispetto, ma si sta usando qualcosa contro la Juve. Siamo stufi che si dica che non vinciamo con merito. Noi facciamo il possibile sul campo, abbiamo vinto meritatamente, si sta parlando troppo del fatto che la Juve non vince con merito, dobbiamo smettere di creare alibi".

Sul successo per 3-0 contro i viola: "Sarri sta cercando di ottenere il massimo da quelli a disposizione ed è bravo a farlo. Mi sono piaciuti Cuadrado e Douglas Costa, uno che se sta bene è devastante, sui primi due passi non lo tieni con un difensore solo e devi raddoppiarlo. Va preservato dagli infortuni. Ronaldo? Un tempo i premi li vincevo, oggi devo consegnarli…".

Questo lo sfogo di Commisso dopo il ko della Fiorentina all'Allianz Arena: Nel mirino l'arbitro Pasqua, i suoi assistenti e il Var: "Voglio dire questo, sono qui da sei mesi e non ho mai criticato gli arbitri, ma non possono decidere le partite. Siamo disgustati, quello che è successo con il Genoa, non ci hanno dato rigore contro l'Inter, oggi ci hanno dato contro due rigori. Il primo c'era, il secondo no".

"Gli arbitri non possono decidere le partite, devono lasciare a giocatori in campo. La Juve con 350 milioni di spese per i calciatori non ha bisogno degli aiuti degli arbitri. Lascino che le partite vengano vinte in campo, non per i regali degli arbitri. Quando vedono queste porcherie, tutti si disgustano come sono disgustato io".

"Sono disgustato per quello visto oggi, ma anche per quello visto con il Genoa e con l'Inter. Bisogna aiutare il calcio nei modi giusti, non possono esserci situazioni come quella di oggi. Sono arrabbiatissimo, questo non ci voleva. Se la Juve è più brava di noi lasciate che vinca in campo, non che siano gli arbitri ad aiutarla. I giocatori sono tutti arrabbiati".

SPORTAL.IT | 02-02-2020 15:59