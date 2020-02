Ronaldo non si ferma più, la Juve fa tris. Rabbia Fiorentina

La Juventus riparte dopo la battuta d’arresto di Napoli: i bianconeri superano per 3-0 la Fiorentina all’Allianz Stadium nel match delle 12.30. Doppietta su rigore (il secondo contestatissimo) per Ronaldo, a segno per la nona partita consecutiva e al cinquantesimo gol con la maglia della Vecchia Signora. In rete anche De Ligt, Juve momentaneamente a +6 in classifica.

Primo tempo poco brillante da parte della Juventus, dominante nel possesso palla ma poco incisiva davanti: il primo vero tiro in porta arriva solo al 28′ con Bentancur. Il tridente Douglas Costa-Higuain-Ronaldo (Dybala in panchina) non ingrana e la squadra di Iachini punge in ripartenza: al 22′ Sczesny compie una parata di riflesso sul colpo di tacco di Chiesa.

Al 38′ la svolta del match: Pjanic conclude dalla distanza, Pezzella tocca in area con una mano. L’arbitro Pasqua, avvisato dal Var, va a verificare sullo schermo e assegna il rigore ai campioni d’Italia, trasformato da Cristiano Ronaldo, al diciottesimo gol in campionato. CR7 va in gol per la nona gara consecutiva, eguagliato il record di Trezeguet.

Ripresa, la Fiorentina alza il baricentro alla ricerca del pareggio, Iachini aumenta il peso offensivo inserendo Vlahovic. I viola sfiorano l’1-1 con Benassi al 63′, che spedisce fuori di pochissimo con il destro, ma i bianconeri hanno più spazi e mancano di poco il raddoppio con Higuain: decisivo Dragowski.

Il Pipita esce al 67′ per Dybala. La Juve prova a chiudere la partita ma dietro a volte dà una sensazione di insicurezza: al 75′ brividi per Szczesny dopo una mischia nell’area di rigore bianconera.

Al 77′ il secondo episodio che chiude la partita: Bentancur cade dopo un contatto con Ceccherini, Pasqua assegna il secondo rigore tra le proteste dei gigliati. Poi l’arbitro, richiamato dal Var, va a controllare sui monitor e conferma il penalty facendo infuriare la Fiorentina: dal dischetto Ronaldo è infallibile e raddoppia, chiudendo il match.

Nel finale De Ligt arrotonda di testa, su corner preciso di Dybala.

