Iscrizioni, tutti i club ok: Triestina salva in extremis

23-06-2022 08:27

Nessuna sorpresa nel giorno della deadline per la presentazione delle domande d’iscrizione ai campionati per la stagione 2022-’23.

Le 100 società dei campionati professionistici hanno consegnato la documentaizone in tempo utile, quindi entro la mezzanotte del 22 giugno.

Salve in extremis anche la Reggina in Serie B, Messina, Teramo e Triestina in Serie C, le quattro squadre più a rischio.

Ore frenetiche in particolare per Reggina e Triestina, che sono state protagoniste di cambi di proprietà. ‘‘Quello di oggi è il primo passo per il futuro della Reggina – ha dichiarato il neo-proprietario degli amaranto Felice Saladini – A breve ne seguiranno altri per dare solidità al nostro progetto sportivo”.

Rocambolesco il cambio della guardia alla guida della Triestina, concretizzatosi proprio nella giornata del 22 giugno, con il passaggio dell’80% del club biancorosso alla Atlas Consulting, società degli imprenditori Simone Giacomini e Antonino Maira.

Queste le parole di Mauro Milanese, ex giocatore alabardato, oltre che, tra le altre, di Cremonese, Torino, Inter, Parma e Napoli, ora amministratore unico della squadra, che ha dedicato parole commosse a Mario Biasin, ex proprietario della Triestina scomparso improvvisamente nel mese di maggio: “È stata una seconda salvezza sudata e voluta a tutti i costi, molto più impegnativa rispetto a quella dell’aprile 2016. Ringrazio Atlas Consulting e tutte le figure da loro coinvolte con professionalità, velocità, serietà e decisione nel manifestare interesse nella Triestina, chiudendo per tempo qusta operazione ed agendo con i fatti, coprendo le spese per l’iscrizione al prossimo campionato e garantendo all’Unione una solida prospettiva nel calcio professionistico. Questo passaggio a tempo di record lo considero una sorta di miracolo sportivo, un miracolo che non posso che dedicare a Mario”.

L’ultimo verdetto spetterà ora alla Covisoc, che verificherà la bontà delle documentazioni presentate. Tutto verrà poi ratificato durante il prossimo Consiglio Federale, in programma l’8 luglio.